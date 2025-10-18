Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Die Verzweiflung ist nicht echt

Telefonbetrüger wählten sich durch Neckar-Odenwald-Kreis

Auflegen und die Polizei anrufen: Es gibt aktuell ein höheres Aufkommen von Schockanrufen in der Region.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
Etwa zehn telefonische Betrugsversuche werden täglich dem Polizeipräsidium Heilbronn gemeldet. Symbolfoto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Vermeintlich verzweifelt weint die junge Frau am anderen Ende der Leitung ins Telefon. Schluchzt und berichtet von einem schrecklichen Unfall, bevor sie den Hörer an eine angebliche Polizeibeamtin weitergibt. Die erklärt, die Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht. Und um eine drohende Haft abzuwenden, müsse eine Kaution in Höhe von

