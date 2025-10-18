Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Vermeintlich verzweifelt weint die junge Frau am anderen Ende der Leitung ins Telefon. Schluchzt und berichtet von einem schrecklichen Unfall, bevor sie den Hörer an eine angebliche Polizeibeamtin weitergibt. Die erklärt, die Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht. Und um eine drohende Haft abzuwenden, müsse eine Kaution in Höhe von