Hainstadt. (pm/rüb) Den Aufzeichnungen des Heimatforschers Pater Ambrosius Götzelmann ist zu entnehmen, dass in der Antike die Römer in der Hainstadter Gegend einen Grenzwall (Limes) anlegten und Kastelle erbauten. So zog mit Sicherheit eine Straße nördlich an Hainstadt vorbei.

Im 6. Jahrhundert nahmen die Franken Südwestdeutschland in ihren Besitz. Hainstadt dürfte bereits damals ein