Sonntag, 31. August 2025

Plus Der "Herrgottsschnitzer von Hardheim"

Stefan Englerts baut verschiedenste Weihnachtskrippen im Sommer

Der 57-Jährige hat ein besonderes Hobby. Sein aktuelles Projekt ist wohl das größte seines Schaffens.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Bei sommerlichen Temperaturen arbeitet der Hardheimer Stefan Englert aktuell an einer besonderen Krippe im orientalischen Stil. Sie ist fast fertiggestellt und die wohl größte, die er je gebaut hat, wie er selbst sagt. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Hardheim. Obgleich im Supermarkt schon hier und da Plätzchen und Dominosteine grüßen, denkt kaum jemand dieser Tage an Krippen – von Stefan Englert einmal abgesehen. Auch als "Herrgottsschnitzer von Hardheim" wohlbekannt, arbeitet der 57-Jährige bei sommerlichen Temperaturen an einer besonderen Krippe.

"Es handelt sich dabei um die wohl größte

