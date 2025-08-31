Stefan Englerts baut verschiedenste Weihnachtskrippen im Sommer
Der 57-Jährige hat ein besonderes Hobby. Sein aktuelles Projekt ist wohl das größte seines Schaffens.
Von Adrian Brosch
Hardheim. Obgleich im Supermarkt schon hier und da Plätzchen und Dominosteine grüßen, denkt kaum jemand dieser Tage an Krippen – von Stefan Englert einmal abgesehen. Auch als "Herrgottsschnitzer von Hardheim" wohlbekannt, arbeitet der 57-Jährige bei sommerlichen Temperaturen an einer besonderen Krippe.
"Es handelt sich dabei um die wohl größte
