Für Katzen und Hunde geht im Tierheim "ohne Spenden gar nichts"
Das Sommerfest ermöglichte Blicke hinter die Kulissen. Vermittlungen sind elementar wichtig.
Mosbach/Dallau. (RNZ/zg) "Und hier ist der Hundezwinger von unserer Käthe – mit extra großem Kuscheltier", erklärte Tierheimleiterin Miriam Zimmermann bei den bestens angenommenen Führungen durchs Tierheim Dallau, die man im Rahmen des Sommerfestes angeboten hatte.
"Ein Blick hinter die Kulissen" – dieses Versprechen wurde eingehalten, denn die Teilnehmenden bekamen Einblicke in das
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+