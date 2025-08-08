Mosbach/Dallau. (RNZ/zg) "Und hier ist der Hundezwinger von unserer Käthe – mit extra großem Kuscheltier", erklärte Tierheimleiterin Miriam Zimmermann bei den bestens angenommenen Führungen durchs Tierheim Dallau, die man im Rahmen des Sommerfestes angeboten hatte.

"Ein Blick hinter die Kulissen" – dieses Versprechen wurde eingehalten, denn die Teilnehmenden bekamen Einblicke in das