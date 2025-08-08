Freitag, 08. August 2025

zurück
Plus Dallau

Für Katzen und Hunde geht im Tierheim "ohne Spenden gar nichts"

Das Sommerfest ermöglichte Blicke hinter die Kulissen. Vermittlungen sind elementar wichtig.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Käthe wartet seit Dezember 2022 auf ein neues Zuhause. Foto: zg

Mosbach/Dallau. (RNZ/zg) "Und hier ist der Hundezwinger von unserer Käthe – mit extra großem Kuscheltier", erklärte Tierheimleiterin Miriam Zimmermann bei den bestens angenommenen Führungen durchs Tierheim Dallau, die man im Rahmen des Sommerfestes angeboten hatte.

"Ein Blick hinter die Kulissen" – dieses Versprechen wurde eingehalten, denn die Teilnehmenden bekamen Einblicke in das

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.