Neudenau. (cao) Das Ergebnis fiel eindeutiger als erwartet aus: Jochen Hoffer wird neuer Bürgermeister von Neudenau. Mit 66,45 Prozent ließ der frühere Hauptamtsleiter der Stadt am Sonntag seine drei Mitbewerber klar hinter sich. 1824 Stimmen konnte der 42-Jährige auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,18 Prozent.

"Ich bin sprachlos vor Freude und Glück. Das ist einer der schönsten Momente in meinem Leben", erklärte Hoffer nach Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses gegenüber der RNZ. "Danke an die Bürgerinnen und Bürger, die mir diesen riesigen Vertrauensvorschuss gegeben haben." Die vergangenen Wochen im Wahlkampf seien herausfordernd gewesen. "Jetzt blicke ich voller neuer Ideen in die Zukunft und wünsche mir, die Stadt gemeinsam mit den Menschen aus Neudenau, Herbolzheim, Siglingen, Reichertshausen und Kreßbach voranzubringen", so Hoffer.

Christoph Hamberger – sozusagen "Zweitplatzierter" – erhielt 540 Stimmen (19,67 Prozent), Stefan Emert schaffte es mit 326 Kreuzen neben seinem Namen (11,88 Prozent) auf Platz drei. Sebastian Müller, der der vom Verfassungsschutz überwachten Gruppe "Königreich Deutschland" nahesteht, bekam 42 Stimmen (1,53 Prozent).

Noch-Bürgermeister Manfred Hebeiß war nach 24 Jahren an der Spitze der Stadt am Sonntag nicht erneut angetreten. Am 8. Mai endet seine Amtszeit. Zu Beginn des Jahres hatte Hebeiß mit einer Umstrukturierung im Rathaus für viel Kritik gesorgt. Im Alleingang hatte er das Haupt- und Bauamt der Stadt zusammengelegt und die beiden bisherigen Leiter – und Bürgermeisterkandidaten – Hoffer und Hamberger von ihren Posten abgezogen (wir berichteten). Wie er die Neudenauer Stadtverwaltung künftig strukturieren möchte, dazu wollte sich Hoffer am Wahlabend noch nicht äußern.