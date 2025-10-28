Neckargerach. (ses/pm) Dass er nach fast 16 Jahren als Bürgermeister nach wie vor für die Gemeinde Neckargerach brenne und noch vieles vorhabe, hatte Norman Link schon im Juli betont und seine erneute Kandidatur angekündigt. Mittlerweile hat er seine Bewerbung auch offiziell eingereicht. 2010 wurde der zweifache Familienvater erstmals zum Rathauschef gewählt und 2018 im Amt des Bürgermeisters