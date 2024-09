Von Uwe Köbler

Fahrenbach. "Auf geht’s in die vierte Runde", so fasste Joachim Wieder, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, das Ergebnis der Fahrenbacher Bürgermeisterwahl zusammen. Mit 98,2 Prozent der abgegebenen Stimmen wurde der 53-jährige Verwaltungsfachmann Jens Wittmann in seinem Amt als Bürgermeister Fahrenbachs bestätigt.

Von 2250 Wahlberechtigten