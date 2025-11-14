Freitag, 14. November 2025

Plus Buchen/Walldürn

B27 wird wohl eine Woche früher fertig

Die Deckensanierung zwischen Buchen und Walldürn kommt schneller voran als geplant. Nun geht es an die beiden Auffahrten.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
Die Auffahrt Buchen-Nord wird deutlich früher als geplant asphaltiert.

Von Rüdiger Busch

Buchen/Walldürn. Eine gute Nachricht für die Autofahrer: Die Deckensanierung der B27 geht schneller voran als geplant. Wenn keine unvorhergesehenen Hürden mehr auftauchen, dann werden die Bauarbeiten eine Woche früher abgeschlossen sein.

Statt am 28. November heißt es nun wahrscheinlich schon am 21. November "freie Fahrt" für den Verkehr auf der

Rüdiger Busch
