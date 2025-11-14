Von Rüdiger Busch

Buchen/Walldürn. Eine gute Nachricht für die Autofahrer: Die Deckensanierung der B27 geht schneller voran als geplant. Wenn keine unvorhergesehenen Hürden mehr auftauchen, dann werden die Bauarbeiten eine Woche früher abgeschlossen sein.

Statt am 28. November heißt es nun wahrscheinlich schon am 21. November "freie Fahrt" für den Verkehr auf der