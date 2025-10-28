Dienstag, 28. Oktober 2025

Plus Buchen/Adelsheim

Pfarrer Jürgen Fränkle nach 42 "Dienstjahren" verabschiedet

Als Pfarrer und Mensch habe er von Anfang an Großes geleistet – und drei Gemeinden zusammengeführt.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 45 Sekunden
Pfarrer Jürgen Fränkle (Mitte) geht in den Ruhestand. Der beliebte Geistliche kam 2019 in die Kirchengemeinde. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Bödigheim. "Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s weitermachen": Dem Psalm 37 entsprang das Motto des feierlichen wie bewegenden Gottesdienstes, mit dem Bödigheim, Eberstadt und Seckach am Sonntag Pfarrer Jürgen Fränkle verabschiedeten. Die hohe Wertschätzung des Geistlichen spiegelte sich auch im regen Besuch wider: Zahlreiche

