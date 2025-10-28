Pfarrer Jürgen Fränkle nach 42 "Dienstjahren" verabschiedet
Als Pfarrer und Mensch habe er von Anfang an Großes geleistet – und drei Gemeinden zusammengeführt.
Von Adrian Brosch
Bödigheim. "Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s weitermachen": Dem Psalm 37 entsprang das Motto des feierlichen wie bewegenden Gottesdienstes, mit dem Bödigheim, Eberstadt und Seckach am Sonntag Pfarrer Jürgen Fränkle verabschiedeten. Die hohe Wertschätzung des Geistlichen spiegelte sich auch im regen Besuch wider: Zahlreiche