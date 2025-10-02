Von Dominik Rechner

Großeicholzheim/Schlierstadt. "Es war eine Schnapsidee. Bekannte, die davon erfahren haben, finden es lustig. Es soll einfach Spaß machen", sagt Joachim Neureiter aus Großeicholzheim im Gespräch mit der RNZ. Auf jeden Fall dürfen Teilnehmer und Zuschauer dieses Mal besonders gespannt sein, wenn am Freitag (Tag der Deutschen Einheit) der