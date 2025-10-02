Ziege Paula startet beim Hundetrail – ein tierisches Abenteuer in Hettingen
Joachim Neureiter aus Großeicholzheim geht mit Ziege Paula beim Hundetrail am morgigen Freitag in Hettingen an den Start.
Von Dominik Rechner
Großeicholzheim/Schlierstadt. "Es war eine Schnapsidee. Bekannte, die davon erfahren haben, finden es lustig. Es soll einfach Spaß machen", sagt Joachim Neureiter aus Großeicholzheim im Gespräch mit der RNZ. Auf jeden Fall dürfen Teilnehmer und Zuschauer dieses Mal besonders gespannt sein, wenn am Freitag (Tag der Deutschen Einheit) der
