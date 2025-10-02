Donnerstag, 02. Oktober 2025

Ziege Paula startet beim Hundetrail – ein tierisches Abenteuer in Hettingen

Joachim Neureiter aus Großeicholzheim geht mit Ziege Paula beim Hundetrail am morgigen Freitag in Hettingen an den Start.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten
Joachim Neureiter geht mit seiner Ziege Paula fast täglich Gassi. Für den Hundetrail in Hettingen hat er mit ihr wochenlang geübt. Fotos: Diana Neureiter / Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Großeicholzheim/Schlierstadt. "Es war eine Schnapsidee. Bekannte, die davon erfahren haben, finden es lustig. Es soll einfach Spaß machen", sagt Joachim Neureiter aus Großeicholzheim im Gespräch mit der RNZ. Auf jeden Fall dürfen Teilnehmer und Zuschauer dieses Mal besonders gespannt sein, wenn am Freitag (Tag der Deutschen Einheit) der

