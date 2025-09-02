Zahlreiche Schaulustige beim letzten Windflügel-Transport
In Gerichtstetten begleiteten in der Nacht zum Dienstag zahlreiche Schaulustige den letzten Transport von 15 Windflügeln.
Buchen. (ww) Alle nächtlichen "Straßenrandparker" von Buch, Gerichtstetten und Altheim können sich freuen: Der letzte Windflügeltransport ist durch, und es dürfte wieder für eine Weile Ruhe einkehren.
In Gerichtstetten fanden sich in der Nacht von Montag auf Dienstag erneut zahlreiche Schaulustige ein, um den letzten Transport von insgesamt 15 Windflügeln live mitzuerleben.
