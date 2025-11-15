Samstag, 15. November 2025

Weihnachtsmarkt lädt wieder zum Bummeln ein

Vom 27. bis 30. November gibt es Glühweinduft, Adventsmusik und ein weihnachtliches Rahmenprogramm in der Innenstadt.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Während des Buchener Weihnachtsmarkts erstrahlt die Marktstraße im festlichen Lichterglanz. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (pm) Die historische Innenstadt verwandelt sich Ende November wieder in eine weihnachtlich funkelnde Altstadt. Von Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. November, lädt der Weihnachtsmarkt rund um das Alte Rathaus und den Stadtturm zum gemütlichen Bummeln und Genießen ein.

Festlich dekorierte Hütten sorgen für ein weihnachtliches Ambiente. Dazu beitragen werden auch wieder die bunt

