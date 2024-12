Buchen. (pm) Der Wochenmarkt findet jeden Mittwoch von 8 bis 13 Uhr auf dem Wimpinaplatz vor dem Rathaus und jeden Samstag auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus von 8 bis 13 Uhr statt.

Am morgigen Mittwoch und am Samstag, 14. Dezember, wartet weihnachtliches Flair auf die Besucher: Passend zur Adventszeit erhalten alle Kunden eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön für ihren Einkauf und ihre Treue.

Der Marktbeschicker Fischfeinkosthändler Lars Holzapfel schenkt Glühwein an seine Kunden aus, "Annavet" verteilt Geschenktütchen mit Hunde- und Katzenleckereien, während die anderen Marktbeschicker wie Gemüse- und Obsthändler Nikitas Gkogkos, der Weilerhöfer Bauernladen, der Hofladen Stich, Julchens Bauernladen sowie Honigverkäufer Norbert Patka andere Überraschungen bereithalten.

Auch die Stadt beteiligt sich am "Adventsmarkt" und verschenkt kleine Leckereien an die Besucher. An diesen Tagen ist es also besonders sinnvoll, sich Zeit für den Einkauf zu nehmen, zumal dafür auch die kostenlose Fahrt mit dem Stadtbus genutzt werden kann.

Der Bus fährt aktuell jeden Mittwoch, Freitag und Samstag zum Nulltarif und bringt dabei seine Fahrgäste bequem von A nach B.