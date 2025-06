Hollerbach/Unterneudorf. (pm) Im Auftrag der Netze BW werden voraussichtlich vom 30. Juni bis 29. August in der Wilhelm-Guntermann-Straße und in der Unterneudorfer Straße in Hollerbach Stromkabel verlegt.

Dafür muss die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Ortsausgang Hollerbach und Unterneudorf voll gesperrt werden. Die Zufahrt zu landwirtschaftlichen Flächen wird jedoch gewährleistet, ebenso können Rettungsdienste und die Müllabfuhr die Vollsperrung passieren. Innerorts wird in halbseitiger Sperrung gearbeitet, der Anliegerverkehr ist jederzeit möglich.