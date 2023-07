Buchen. (pm) Die Walldürner Straße ist eine Hauptverkehrsachse in der Kernstadt. Wegen Kabelarbeiten muss die Walldürner Straße ab Montag, 3. Juli, voraussichtlich für circa vier Wochen halbseitig gesperrt werden. Sie wird während der Bauarbeiten zur Einbahnstraße. Darüber informierte die Stadt in einer Pressemitteilung.

Vom Restaurant "Reichsadler" bis zur Post läuft der Verkehr halbseitig. Am Postkreisel wird der stadteinwärts kommende Verkehr Richtung Reichsadler gesperrt und über die Straße Am Haag geleitet. Von der Ausfahrt Musterplatz am Einmündungsbereich beim dm-Markt gilt eine vorgeschriebene Fahrtrichtung Richtung Post. Im Zuge der Arbeiten wird auch der Einmündungsbereich der Präsident-Wittemann-Straße zur Kabelquerung zeitweise gesperrt.

Die Zufahrt zur Volksbank und für Anwohner ist hier nur aus Richtung Dekan-Blatz-Straße möglich. Ebenso muss die Karl-Trunzer-Straße im Bereich des Einmündungsbereichs der Walldürner Straße beim Pflegedienst "Hand in Hand" zeitweise gesperrt werden. Die Zufahrt ist über die Joseph-Martin-Kraus-Straße möglich.