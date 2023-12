Buchen. (adb) Immer wieder kommt es zu Vereinsauflösungen, droht es am Personal zu scheitern – was vermeidbar wäre, wenn man gemeinsam neue Wege sucht und findet. Ein Paradebeispiel für gelungene Sondierungsgespräche mit absolutem Konsens ist die Verschmelzung des Vereins Vivio mit dem TSV Buchen 1863, die zum 1. Januar 2024 vollzogen wird. In einem Pressegespräch standen die Vorstände beider Vereine Rede und Antwort, um sich in berechtigter Vorfreude zu üben – zumal sich für die Mitglieder beider Vereine und Kursteilnehmer praktisch nichts ändert.

TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski und Ingrid Fischer als Vorsitzende des Vereins Vivio erinnerten an die Vorgeschichte: Der Fortbestand des 2008 gegründeten, derzeit 326 Mitglieder zählenden Gesundheits- und Rehasportvereins Vivio sei gefährdet gewesen, nachdem Ingrid Fischer ihn zuletzt "mehr oder weniger allein" geführt habe, wie sie bemerkte.

"Ein solcher Aufwand ist als Einzelperson auf Dauer nicht zu stemmen", räumte sie ein. Nachdem der Posten des Vivio-Vorsitzenden in der Presse ausgeschrieben wurde, zeichnete sich rasch eine vielversprechende Option ab: Kurt Bonaszewski war es, der Ingrid Fischer eine Nachricht schickte und ein Treffen in Aussicht stellte.

"Wir haben uns unverzüglich zusammengesetzt", blickte Bonaszewski zurück. Das war im August 2022 – und die Gespräche wurden stetig konkreter und tiefer. Mit der Zeit kristallisierte sich der beiderseitige Wunsch heraus, der nun auch rechtlich in die Tat umgesetzt wird: "Der gut eingeführte Name Vivio verschwindet nicht. Zum Jahreswechsel wird der bisher eigenständige Vivio-Verein als Sparte Vivio Gesundheits- und Rehasport ins TSV-Angebot eingegliedert", informierte der Vorsitzende und verwies nachdrücklich darauf, dass sich "in der Sache nichts ändern wird". Sowohl die Liegenschaften – das Therapiezentrum in der Walldürner Straße 50 und die TSV-Geschäftsstelle – als auch die bekannten Kursangebote bleiben bestehen.

Keiner der aktuell über 70 stets gut besuchten Kurse wird eingestellt; in persönlicher Hinsicht bleibt es bei den vertrauten Ansprechpartnern: "Sämtliche Trainer und Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt. Damit einher geht, dass die Honorarsätze für unsere freien Übungsleiter angeglichen wurden, um deren hohe Qualifikation zu würdigen", konstatierte Kurt Bonaszewski und fügte an, dass 2023 vier neue Übungsleiter ausgebildet wurden. "Wir sind sehr professionell aufgestellt, so dass den Ehrenamtlichen gewisse Arbeit abgenommen wird", hob er hervor.

Die Führung der neuen Sparte übernehmen bekannte Gesichter. Während Kurt Bonaszewski als Vivio-Spartenleiter fungieren wird, wirkt Ingrid Fischer als Stellvertreterin. Der einzige Unterschied zum Status quo besteht darin, dass das bisher über den TSV-Förderverein angebotene Kurssystem fortan über die Vivio-Sparte laufen werde: "Der Förderverein konzentriert sich in Zukunft auf Sponsoring und die beliebten Kinderschwimmkurse", verdeutlichte dessen stellvertretender Vorsitzender Joachim Casel, der sich auch auf zahlreiche Synergieeffekte berief. "Buchen ist eine kleine Stadt – und wir sind eine Stadt. Es ist ein toller Schritt nach vorn, dass man Kräfte bündelt und an einem Strang zieht, statt miteinander zu konkurrieren!"

Der weitere Weg ist vorgezeichnet: Der Verschmelzungsvertrag wird im März 2024 unterzeichnet, am 10. Mai 2024 stimmt die erste gemeinsame Mitgliederversammlung von Vivio und dem TSV Buchen über die Verschmelzung ab. So wird der TSV wie bisher zum 2. Mai seine Mitgliedsbeiträge einziehen, während die bisherigen Vivio-Mitglieder bis zum 31. August über den Verbleib im neuen Konstrukt entscheiden können. "Die Beiträge werden dann zum 2. November 2024 eingezogen", informierte Kurt Bonaszewski. Eine Sonderregelung kommt für diejenigen zum Tragen, die bislang im TSV und Vivio-Verein Mitglied waren: "Sie werden künftig als reine TSV-Mitglieder geführt", erklärte er.

Der TSV blicke unterdessen nicht nur auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2023 mit großem Mitgliederzuwachs auf gegenwärtig deren 2880 zurück, sondern auch auf die Eröffnung des Sportkindergartens sowie der Sport- und Spielhalle. Einzig die Erhöhung der Hallenbadmiete sorge für Kopfzerbrechen: "Wir müssen schauen, ob wir unsere Preise halten können. Erhöhen würden wir ungern, aber die 150-prozentige Preiserhöhung treibt uns um", gab Bonaszewski zu bedenken.

Nun fiebere man dem Mai entgegen. "Nach der gemeinsamen Mitgliederversammlung können wir über eine mögliche zukünftige Erweiterung der Angebote und neue Kurs nachdenken. Allerdings ist die jüngere Generation aufgefordert, aktiv zu werden – vielleicht animiert der TSV mit seinen noch breiteren Strukturen den einen oder anderen dazu, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen!", ließen Kurt Bonaszewski und Ingrid Fischer abschließend wissen.