Buchen. (pm) Bei der Stadtverwaltung Buchen kommen vermehrt Nachfragen nach nicht erhaltenen Briefwahlunterlagen an. Die Recherche der Stadtverwaltung hat ergeben, dass es sich in diesen Fällen allesamt um Unterlagen handelt, die am 7. Mai nachweislich ausgedruckt und versandt worden sind.

Warum sie nicht zugestellt wurden, ist bisher unklar. Vor diesem Hintergrund werden alle, die den Antrag auf Briefwahl vor dem 7. Mai gestellt und bisher noch keine Unterlagen erhalten haben, gebeten, sich umgehend beim Bürgerbüro zu melden oder unter Telefon 06281/31105 bzw. persönlich vorzusprechen.