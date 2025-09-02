Von Tanja Radan

Buchen. Die Demokratie steht mehr denn je unter Druck – davon sind Alexander Weinlein und Markus Dosch von "Herz statt Hetze" Neckar-Odenwald-Kreis überzeugt. Politikverdrossenheit, gebrochene Wahlversprechen und eine ausgehöhlte Mitte bereiteten den Weg für extreme Kräfte.

"Die Demokratie brennt lichterloh", findet Weinlein im Gespräch mit der RNZ