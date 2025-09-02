Dienstag, 02. September 2025

Starke Stimmen für die Demokratie beim Herbstprogramm von "Herz statt Hetze"

Die Demokratie brennt lichterloh, sagen Alexander Weinlein und Markus Dosch. Mit Film, Vorträgen und Podiumsdiskussionen will die Initiative Aufklärung und Zusammenhalt fördern.

02.09.2025
„Demokratie schützen“ – eine Botschaft, die aktueller kaum sein könnte. Foto: dpa/Gordon Welters

Von Tanja Radan

Buchen. Die Demokratie steht mehr denn je unter Druck – davon sind Alexander Weinlein und Markus Dosch von "Herz statt Hetze" Neckar-Odenwald-Kreis überzeugt. Politikverdrossenheit, gebrochene Wahlversprechen und eine ausgehöhlte Mitte bereiteten den Weg für extreme Kräfte.

"Die Demokratie brennt lichterloh", findet Weinlein im Gespräch mit der RNZ

Von:
Tanja Radan
Redakteurin
