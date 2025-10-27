Von Tanja Radan

Buchen. Am Abend vor Allerheiligen, also am 31. Oktober, wird die Buchener Innenstadt wieder sportlichen Gespenstern und Skeletten mit fest geschnürten Laufschuhen gehören, die beim beliebten Halloweenlauf des TSV Buchen zwar alle ihr Bestes geben, aber vor allem da sind, um Spaß am gemeinsamen Laufen und Verkleiden zu haben. Und um es gleich vorweg zu