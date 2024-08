Buchen. (pm) Auf der Kreismülldeponie kam es am Montagabend im Bereich der Umschlagfläche aus ungeklärter Ursache zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Entsorgungszentrum "Sansenhecken" gegen 18 Uhr stand unter dem Dach der Umschlagsfläche gelagerter Restmüll in Flammen. Dies teilte die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) in einer Pressemitteilung mit.

Der brennende Bereich lag nahe der rückwärtigen Mauer, aufgrund der baulichen Unterteilung der Fläche durch massive Trennwände bestand nur wenig Gefahr der Ausbreitung.

Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr wurden durch den Einsatz eines Radladers unterstützt, der den Restmüll auf der Außenfläche verteilte. Dadurch konnte die Feuerwehr kleinere Glutnester ablöschen. Neben der Feuerwehr Buchen waren auch die Helfer vor Ort, die Polizei, der stellvertretende Kreisbrandmeister und der Betreiber vor Ort. Der Einsatz war gegen 21 Uhr beendet. Zu keiner Zeit bestand Gefahr für die Bevölkerung, es gab weder Personen- noch Gebäudeschaden.

Die Feuerwehr Buchen brachte den Brand unter Kontrolle. Foto: FFW Buchen/Martin Hahn

Die Brandursache ist nicht geklärt. In diesem Zusammenhang weist die Abfallwirtschaft in einem dringlichen Appell gleichwohl darauf hin, dass es zwischenzeitlich täglich zu Bränden aufgrund von falsch entsorgten Lithium-Ionen-Akkus kommt.

Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft schätzt, dass es bundesweit jeden Tag zu etwa 30 solcher Brände kommt, bei jedem zweiten Brand muss die Feuerwehr anrücken. Davon sind nicht nur die Entsorgungsanlagen betroffen, sondern auch in Müllfahrzeugen und somit "auf der Straße" passieren diese durch Fahrlässigkeit verursachten Unglücke.

Falsch entsorgte Akkus können z. B. durch den Pressmechanismus beschädigt werden, was eine Selbstentzündung zur Folge haben kann. Dabei entstehen Temperaturen von über 1000 Grad Celsius, oftmals verbunden mit Explosionen.

Ort des Geschehens

Deshalb der eindringliche Appell der Abfallwirtschaft: Elektrogeräte und Akkus, hier vor allem die modernen Lithium-Ionen-Akkus und insbesondere auch die millionenfach verwendeten E-Zigaretten, gehören in den Elektroschrott und nicht in den Rest- oder Verpackungsmüll – und in die Landschaft gehören sie schon gar nicht.