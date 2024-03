Buchen. (tra/rüb) Die im Oktober von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) über Nacht "vorübergehend" dichtgemachte Notfallpraxis in Buchen bleibt dauerhaft geschlossen. Das teilte die KVBW am Mittwoch in einer Presseerklärung mit. Angesichts von mehr als 1000 offenen Arztsitzen sei eine Überprüfung der Strukturen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unumgänglich, so die Vereinigung. Hier seien die Engpässe größer geworden: Im Neckar-Odenwald-Kreis seien 22 Hausarztsitze nicht besetzt. Dies habe Auswirkungen auf den Bereitschaftsdienst, da weniger Ärzte zur Verfügung stehen.

Die KVBW verweist darauf, dass für Patienten die Bereitschaftspraxis in Mosbach zur Verfügung stehe. Die Versorgung der Bevölkerung außerhalb der Sprechstundenzeiten im Landkreis sei "damit weiterhin gewährleistet". Für die Patienten in den Außenbezirken des Kreises stünden auch die Bereitschaftspraxen in Sinsheim, Bad Friedrichshall, Bad Mergentheim und Eberbach sowie in Heidelberg zur Verfügung. Der Fahrdienst, der medizinisch notwendige Hausbesuche übernehme, stehe unter Tel. 116117 zur Verfügung.

KVBW-Vorständin Dr. Doris Reinhardt sieht großes Potenzial für telemedizinische Angebote im Rahmen des Bereitschaftsdienstes: "Wir reden beim Bereitschaftsdienst nicht über medizinische Notfälle. Der Bereitschaftsdienst ist nur für eine Überbrückungsbehandlung zuständig. Wir haben mit ,docdirekt’ schon heute unter der Woche tagsüber ein telemedizinisches Angebot, das über die docdirekt-App oder die Telefonnummer 116.117 zu erreichen ist. Ebenso gibt es an den Wochenenden ein entsprechendes Angebot, das wir nun ausbauen."

Die geplante dauerhafte Schließung der Notarztpraxis verletze nicht nur den Sicherstellungsauftrag einer ärztlichen Notfallversorgung, sondern lasse Menschen in unserer ländlichen Region hilflos zurück, echauffierte sich Minister Peter Hauk (CDU) bereits am Tag vor der offiziellen Bekanntgabe der Entscheidung. "Als Landtagsabgeordneter und Minister für den ländlichen Raum ist mir die medizinische Notfallversorgung eine Herzensangelegenheit. Ich habe deshalb den Sozialminister als oberste Aufsichtsbehörde der Kassenärztlichen Vereinigung direkt über deren verachtendes Handeln informiert und um Überprüfung des Vorgangs gebeten. Eine Schließung ist weder duldbar noch zumutbar!"

Auch Landrat Dr. Achim Brötel fand deutliche Worte: "Mit dieser Entscheidung setzt die KVBW ihren bisherigen Kurs zulasten der Menschen im ländlichen Raum nahtlos fort: 2013 die Bereitschaftsdienstpraxis in Adelsheim, jetzt die in Buchen. Was wird als Nächstes geschlossen?" Nach ihrem gesetzlichen Auftrag seien die Kassenärztlichen Vereinigungen für die vertragsärztliche Versorgung zuständig. Dafür hätten sie explizit einen Sicherstellungsauftrag.

"Tatsächlich versteht die KV sich speziell in Baden-Württemberg aber schon seit Langem nur noch als Interessenvertreter der Ärzteschaft", so Brötel. "Das wird auch jetzt wieder überdeutlich. In keinem anderen Bundesland findet ein ähnlicher Kahlschlag im ärztlichen Bereitschaftsdienst statt, und das Sozialministerium in Stuttgart, das die Rechtsaufsicht über die KV führt, schaut wie immer tatenlos zu."

Der Landrat erinnert an den Auslöser der "landesweiten Schließungswelle": Es sei die Klage eines Zahnarztes (andere KV) gewesen, nicht die eines Hausarztes zur Sozialversicherungspflicht von Poolärzten. Das Bundessozialgericht habe klargestellt, dass seine Entscheidung einen Einzelfall betrifft und nicht verallgemeinert werden kann.

"Gleichwohl nutzt die KVBW das jetzt für eine willkürliche ,Notbremse’ im gesamten Land, um sich des als lästig empfundenen ärztlichen Bereitschaftsdienstes weiter zu entledigen. Patienten sind dabei inzwischen scheinbar egal. Da geht es nur noch um eigene Interessen. In meinen Augen ist das schlicht verantwortungslos."

Niemand stelle in Abrede, dass immer mehr Arztsitze unbesetzt blieben, so Brötel. "Allerdings nehmen wir die KV bei Zulassungsfragen bisher auch nicht wirklich als hilfreich wahr. Manchmal wären wir sogar schon froh, wenn sie nicht auch noch schädlich wäre. Die Liste der Beispiele wird lang und länger. Bisweilen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Sicherstellungsauftrag bloß noch auf dem Papier besteht."

In anderen Bundesländern sei der Ärztemangel nicht kleiner. "Dort suchen die Kassenärztlichen Vereinigungen aber nach Lösungen, die für die Menschen noch verträglich sind. In Baden-Württemberg hat die KV hingegen nur nach Gründen gesucht, um ein bereits vorher feststehendes Ergebnis nachträglich irgendwie zu legitimieren."

Die Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen seien, so Achim Brötel, das einzige Krankenhaus in Baden-Württemberg, das einen Sicherstellungszuschlag erhält. Brötel unterstreicht: "Ausgerechnet dort schließt die Kassenärztliche Vereinigung jetzt aber ihre Bereitschaftsdienstpraxis und verweist Patienten stattdessen nach Mosbach, Sinsheim, Bad Friedrichshall, Bad Mergentheim, Eberbach und Heidelberg. Das ist ein Armutszeugnis für eine Organisation, die sich in dieser Form in Wirklichkeit schon längst überlebt hat."

Die KVBW hatte Ende Oktober einen Notfallmaßnahmenplan verabschiedet und acht Notfallpraxen über Nacht geschlossen, darunter auch die in Buchen. Ausschlaggebend dafür war ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel. Das hatte entschieden, dass ein Zahnarzt, der als sogenannter "Pool-Arzt" im Notfalldienst der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg tätig ist, aufgrund dieser Beschäftigung der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Die möglichen Folgen des Urteils führten bei der KVBW zu dem Notfallmaßnahmenplan.

Buchen. (rüb) Die Notfallpraxis in Buchen, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) Ende Oktober quasi über Nacht vorübergehende dichtgemacht wurde, soll nun dauerhaft geschlossen bleiben. Dies teilte der CDU-Wahlkreisabgeordnete und Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Dienstag mit.

Der Minister nimmt in seiner Erklärung Bezug auf eine von der KVBW angekündigte Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung lag der RNZ am Dienstag nicht vor: Sie soll laut Pressestelle der Kassenärztlichen Vereinigung erst am heutigen Mittwoch veröffentlicht werden.

Die Notfallpraxis in Mosbach wird dagegen weiter betrieben. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Notfällen, wie Herzinfarkt, Schlaganfall und schweren Unfällen, ist auch weiterhin der Rettungsdienst unter Telefon 112 zu alarmieren.