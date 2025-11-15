Samstag, 15. November 2025

Patrick Müller holt zweimal Silber bei Bodybuilding-Olympiade in Las Vegas

Der 40-jährige Hettinger überzeugte bei dem Wettbewerb. Am Ende fehlten nur ganze zwei Punkte fürs Gold.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Starke Leistung von Patrick Müller: In den Kategorien „Bodybuilding Masters“ und „Classic Physique Masters“ holte er jeweils die Silbermedaille.

Von Tanja Radan

Buchen. Bei der Natural-Bodybuilding-Olympiade in Las Vegas hat sich Patrick Müller einen hervorragenden Platz unter den internationalen Top-Athleten der Natural-Bodybuilding-Szene gesichert: Der 40-Jährige aus Hettingen, der in Buchen das Fitnessstudio "FITNESS M-ONE" betreibt, holte bei seinem bislang größten Wettkampf gleich zweimal Silber – einmal in

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
zu unseren Autoren  
