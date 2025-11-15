Samstag, 15. November 2025

zurück
Plus Buchen

"Kriminell durch Europa" – Hören und Schlemmen in netter Runde

Rezitator Jürgen Haber bot im ausverkauften "Schwanen" eine spannende Lesung – inklusive Drei-Gänge-Menü.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Jürgen Haber stellte vor all seine Krimis eine musikalische Eröffnung. Unser Foto zeigt ihn mit Organisator Johannes Volk (l.). Foto: J. Casel

Von Joachim Casel

Buchen. Ob wirklich alle einen Mordshunger hatten, wissen wir nicht, dass die Veranstaltung "Kriminell durch Europa" am Mittwoch im ausverkauften Gasthaus "Schwanen" aber einen Mordsspaß machte, das ist gewiss. Der genussreiche Abend ganz im Zeichen der Kriminalliteratur bot exzellente Kultur- und Gaumenfreuden.

Und das lag insbesondere an zwei

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.