Klaus Krisch ist auch mit 90 Jahren noch beeindruckend fit

"Ich wollte immer etwas Neues sehen": 1976 kam der leidenschaftliche Sportler und Sänger nach Buchen.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Klaus Krisch wird 90. Foto: adb

Buchen. (adb) Klaus Krisch blickt auf eine nicht nur geografisch sehr interessante Vita zurück: Über Sao Paulo in Brasilien – dort wurde er am 29. August 1935 geboren – ab 1938 in Stuttgart aufgewachsen führte ihn sein Weg beruflich bedingt im Jahr 1976 nach Buchen. Dort feiert er am Freitag seinen "Neunzigsten" bei absolut beeindruckender geistiger und körperlicher Frische: Sein stolzes Alter

