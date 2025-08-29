Klaus Krisch ist auch mit 90 Jahren noch beeindruckend fit
"Ich wollte immer etwas Neues sehen": 1976 kam der leidenschaftliche Sportler und Sänger nach Buchen.
Buchen. (adb) Klaus Krisch blickt auf eine nicht nur geografisch sehr interessante Vita zurück: Über Sao Paulo in Brasilien – dort wurde er am 29. August 1935 geboren – ab 1938 in Stuttgart aufgewachsen führte ihn sein Weg beruflich bedingt im Jahr 1976 nach Buchen. Dort feiert er am Freitag seinen "Neunzigsten" bei absolut beeindruckender geistiger und körperlicher Frische: Sein stolzes Alter
