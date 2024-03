EILMELDUNG 03:19 Uhr

Oscars: Emma Stone ist beste Hauptdarstellerin

Der Oscar für die beste weibliche Hauptrolle geht in diesem Jahr an Emma Stone. Sie wurde in der Nacht zum Montag für ihre Rolle in "Poor Things" geehrt. Die ebenfalls in der Kategorie nominierte deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ging leer aus.