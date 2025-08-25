Montag, 25. August 2025

Hilfe für Menschen mit seelischer Erkrankung

Orte der Stabilität und der Begegnung: Die Neuapostolische Kirche unterstützt Tagesstätten in Buchen und Miltenberg.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Dr. Gunther Hirsch von der Neuapostolischen Kirchengemeinde Buchen überreichte am Sonntag die Spendenschecks an Guido Zilling vom Diakonischen Werk (l.) und Karol Piotrowski von der AWO Unterfranken (r.). Foto: Tanja Radan

Von Tanja Radan

Buchen. Psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen oder Suchterkrankungen sind auf den ersten Blick unsichtbar, erzeugen bei den Betroffenen großes Leid und schränken ihr Leben oft deutlich ein. In der Tagesstätte des Diakonischen Werks in Buchen sowie in der Tagesstätte des Sozialpsychiatrischen Diensts der AWO Unterfranken in Miltenberg

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
zu unseren Autoren  
