Hettingen. (rüb) Der Glasfaserausbau in Hettingen schreitet in großen Schritten voran. "Die Tiefbauarbeiten sind zu 85 Prozent abgeschlossen", erklärt die BBV. Und dennoch wundern sich viele Anwohner über viele unerledigte Baustellen in ihrem Wohnviertel, in ihrer Straße oder auf ihrem Grundstück. Da fehlen Deckschichten, gibt es Schlaglöcher und Stolperfallen und Pflaster, das nur

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote