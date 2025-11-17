Hainstadt. (bold) Was in den vergangenen zwei Wochen in der Mehrzweckhalle Hainstadt stattgefunden hat, lässt sich kaum in Worte fassen: sechs ausverkaufte Vorstellungen, hunderte bewegte Menschen, ein wachsendes Gemeinschaftsgefühl, das mit jeder Aufführung spürbarer wurde, und ein Bühnenprojekt, das weit über den Ort hinaus Aufmerksamkeit erregt hat.

Mit dem letzten Vorhang am