Buchen. (pm) Vor der Wahl einer weiterführenden Schule möchte die Karl-Trunzer-Schule Eltern sowie Schülern der vierten Grundschulklassen Einblicke in das Lernen und Leben an der Gemeinschaftsschule ermöglichen. Hierzu findet am Mittwoch, 7. Februar, um 16 Uhr eine Elterninfo- und Gesprächsmöglichkeit statt.

Neben der individuellen Förderung, dem Lerncoaching als Begleitinstrument sowie weiteren umfassenden Unterstützungs- und Differenzierungsmöglichkeiten auf dem Weg hin zum bestmöglichen Schulabschluss, stehen auch die Vorzüge und Organisation der Ganztagsschule im Blickpunkt. Während der Elterninformation können die Viertklässler, geführt von Schülern der Schule, in Workshops in die Arbeitsweisen der Gemeinschaftsschule "hineinschnuppern".

Neben Mitmachaktionen in den Fachräumen ist für das leibliche Wohl in der Cafeteria gesorgt. Hier stellt sich die Vorbereitungsklasse mit Snacks vor.