Buchen. (rüb) Aufregung herrschte am Samstagabend in der Goethestraße in Buchen, als in einem Wohnhaus Gasgeruch festgestellt wurde. Doch zum Glück konnten die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtwerke schnell Entwarnung geben.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten gegen 19.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie in dem Gebäude Gas gerochen hatten. Entsprechende Messungen der Feuerwehr bestätigten diesen Eindruck, erklärte der stellvertretende Feuerwehrkommandant Arno Noe im Gespräch mit der RNZ.

Die zur Unterstützung benachrichtigten Stadtwerke stellten die Hauptleitung ab, die nach einer ersten Überprüfung aber als Quelle des Gasaustritts ausgeschlossen werden konnte. Daraufhin versiegelten Mitarbeiter der Stadtwerke die Gasleitung im Gebäude, sodass kein Gas mehr austreten konnte. Wo genau das Gas in dem Gebäude ausgetreten war, muss nun eine Fachfirma klären.

Ort des Geschehens

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz. Vor Ort waren auch die Polizei und der Rettungsdienst.