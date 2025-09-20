Samstag, 20. September 2025

Gasgeruch sorgte für Aufregung

Feuerwehr und Stadtwerke gaben am Samstagaben schnell Entwarnung.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 20:30 Uhr 32 Sekunden
Nachdem Gasgeruch gemeldet worden war, machten ich Feuerwehr und Stadtwerke auf die Suche nach der Ursache. Foto: R. Busch

Buchen. (rüb) Aufregung herrschte am Samstagabend in der Goethestraße in Buchen, als in einem Wohnhaus Gasgeruch festgestellt wurde. Doch zum Glück konnten die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtwerke schnell Entwarnung geben.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten gegen 19.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie in dem Gebäude Gas gerochen hatten. Entsprechende Messungen der Feuerwehr bestätigten diesen Eindruck, erklärte der stellvertretende Feuerwehrkommandant Arno Noe im Gespräch mit der RNZ.

Die zur Unterstützung benachrichtigten Stadtwerke stellten die Hauptleitung ab, die nach einer ersten Überprüfung aber als Quelle des Gasaustritts ausgeschlossen werden konnte. Daraufhin versiegelten Mitarbeiter der Stadtwerke die Gasleitung im Gebäude, sodass kein Gas mehr austreten konnte. Wo genau das Gas in dem Gebäude ausgetreten war, muss nun eine Fachfirma klären.

Ort des Geschehens

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz. Vor Ort waren auch die Polizei und der Rettungsdienst.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
