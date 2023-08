Bödigheim. Dieser farbenprächtige "Doppelregenbogen" wurde in der Nähe von Bödigheim am Judenfriedhof aufgenommen. Nach einem teils verregneten Tag strahlte am Abend wieder die Sonne über Felder und Wiesen. Ein Regenbogen entsteht immer dann, wenn sich das Farbenspektrum der Sonne in Regentropfen spiegelt.

Aus physikalischer Sicht gibt es immer zwei Regenbögen, wenn die Wettergegebenheiten dafür passen. Damit ein "doppelter Regenbogen" erscheint, muss der Lichtstrahl zweimal im Regentropfen gespiegelt werden und der zweite Lichtstrahl in einem Winkel von 51 Grad wieder raustreten. In dem Fachmagazin National Geographic erklärt Wissenschaftler Jean Ricard: "Bei Sonnenauf- und -untergang verändert sich die Farbe der Sonne und die Intensität der Lichteinstrahlung drastisch."

Wenn die Sonne tief am Horizont steht, müssen die Lichtstrahlen mehr von der Erdatmosphäre durchdringen. Dies erklärt, warum man manchmal nicht alle Farben, die für einen sichtbar sind, im Regenbogen sieht. Deshalb erscheint der Nebenregenbogen im Vergleich zum Hauptregenbogen meist schwächer bis gar nicht.