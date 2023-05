Buchen. (adb) Seit 2013 ist Buchen ausgewiesene Fair-Trade-Stadt. Wie hoch der Stellenwert fair gehandelter Lebensmittel in Buchen ist, zeigte sich einmal mehr am Mittwoch: Alle acht Kindertagesstätten unter Trägerschaft der Seelsorgeeinheit Buchen sind nun Kooperationspartner zum Fair-Trade-Landkreis Neckar-Odenwald.

Das freute bei der Feierstunde, die am Mittwoch im Kindergarten St. Elisabeth stattfand, auch Landrat Dr. Achim Brötel: "Viel früher als gedacht haben wir die Marke von hundert Kooperationspartnern erreicht!", lobte er.

Zunächst hatte Philipp Teichmann als Kindergartengeschäftsführer der Verrechnungsstelle Walldürn das Wort. Er informierte, dass die acht betreuten Kindertagesstätten mit 35 Gruppen, 600 Kindern und 100 pädagogischen Fachkräften im Buchener Stadtgebiet eine starke Rolle spielen. "Wir sind ein wichtiger Arbeitgeber mit hoher sozialer Verantwortung", merkte er an.

Als solcher stehe man auch in der Pflicht, Hinweise zum bewussten Umgang mit der Schöpfung und der Natur, aber auch ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Gesundheit zu setzen – Nachhaltigkeit dürfe nicht zur Floskel im Sinne eines Lippenbekenntnisses verkommen. "Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst", betonte Teichmann.

Ein leuchtendes Signal dafür sei die Zertifizierung des Kindergartens St. Rochus zum Fair-Trade-Kindergarten im Herbst 2021. "Seither gehören Koch- und Backtage mit ausschließlich regionalen Zutaten ebenso zum Tagesablauf wie der Besuch örtlicher Bäcker und Wochenmärkte sowie Projekttage und Schaubilder", erläuterte er. Je früher man den Nachwuchs sensibilisiere, umso effektiver fruchten die Bestrebungen – auch in dem Sinne, dass die Kinder ihre Eltern mit ins Boot nehmen.

Die Pionierarbeit in St. Rochus zog rasch weite Kreise: Kaum wurden die weiteren sieben Kindergärten während einer Tagung auf das Thema "Nachhaltigkeit" hingewiesen, ging es Schlag auf Schlag. "Wir mussten kaum Werbung betreiben. Die Leitungsteams waren durchweg begeistert; bereits in der ersten Sitzung sprudelte es nur so vor Ideen!", erinnerte Teichmann.

Angeregt wurde beispielsweise der Besuch örtlicher Imker: "Kinder müssen lernen, dass der Honig von Bienen und dem Imker kommt statt aus dem Verbrauchermarkt", bekräftigte er. Auch eine gemeinsame ...