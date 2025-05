Von Rüdiger Busch

Buchen. Seit dem Jahr 1811 hat die "Gesundheitsversorgung am Bild" in Buchen Tradition. Doch nun endet dieses bedeutende Kapitel der Stadtgeschichte: Am Freitag, 6. Juni, wird die Stadt-Apotheke am Bild ihre Türen für immer schließen. Dieser Schritt fällt Doris und Rudolf Friesenhahn alles andere als leicht: Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der eklatante Personalmangel und eine anstehende Softwareumstellung, die hohe Investitionen mit sich bringen würde, ließen ihnen keine andere Wahl, erklären die beiden Apotheker im Gespräch mit der RNZ.

Seit 1937 war die Stadt-Apotheke im Eigentum der Familie Balkenhol. Unter der Regie von Jürgen und später von Anette Balkenhol entwickelte sie sich zu einer florierenden Apotheke im Herzen der Stadt. Nach dem Tod von Anette Balkenhol übernahm Familie Friesenhahn die Stadt-Apotheke im Oktober 2020. "Wir haben viel investiert", erinnert sich Rudolf Friesenhahn – und zwar nicht nur finanziell, sondern auch Engagement und Emotionen. Die traditionsreiche Apotheke erfolgreich fortzuführen, war den Friesenhahns, die aus dem Saarland stammen und seit 1995 in Buchen die Apotheke am Musterplatz und zudem seit 1999 die Sonnenapotheke führen, eine Herzensangelegenheit.

Das stadtbildprägende Gebäude am Bild soll seine markante jahreszeitliche Dekoration aber behalten. Foto: rüb

Der Zuspruch der Kunden war zwar vom ersten Moment an da: Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien immer schwieriger geworden. "Im Vergleich zu 2020 haben sie sich noch einmal deutlich verschlechtert", sagt Rudolf Friesenhahn. "Steigende Kosten und hohe gesetzliche Anforderungen sorgen dafür, dass die Marge immer geringer wird", ergänzt seine Ehefrau Doris. Bundesweit schreiben zehn Prozent der Apotheken rote Zahlen, was daran liegt, dass sie seit 20 Jahren keine merkliche Anpassung ihres Honorars erhalten haben und sich zugleich der Konkurrenz aus dem Internet erwehren müssen. Die Folge: Laut Branchenberechnungen habe jede dritte Apotheke in Deutschland keine Zukunft.

Die fehlende Wirtschaftlichkeit war aber nur eine von mehreren Gründen für das anstehende Aus. Hinzu kam die schwierige Personalsituation: "Die Aufgaben werden immer umfangreicher, zugleich wird es immer schwerer, Personal zu finden", beschreibt Doris Friesenhahn das Dilemma. Eine im Juni anstehende Softwareumstellung, die mit hohen Investitionen verbunden gewesen wäre, habe dann Dynamik in die Situation gebracht und zu dem Entschluss geführt, die Stadt-Apotheke zu schließen.

"Dieser Schritt fällt uns nicht leicht", betont Rudolf Friesenhahn und erinnert an die lange Tradition und die vielen Stammkunden, denen "ihre" Apotheke fehlen wird: "Das tut uns weh. Wir bedanken uns bei den Kunden für die Treue und die vielen schönen Begegnungen." Dennoch gehen die Friesenhahns diesen Schritt aus voller Überzeugung: Die enorme Arbeitsbelastung lasse ihnen keine andere Wahl. Beide Apotheker sind Anfang 60, müssen auch deshalb mit ihren Kräften haushalten und möchten ihre Tochter Anna-Lena, die vor zwei Jahren in das Familienunternehmen eingestiegen ist, eine Perspektive für eine mögliche Übernahme bieten – und zwar eine, die nicht von anhaltender Überbelastung geprägt ist.

"Deshalb bündeln wir die Kräfte und werden so die Herausforderungen besser stemmen können", ist sich Doris Friesenhahn sicher. Die sechs Mitarbeiter der Stadt-Apotheke werden übernommen und verstärken die beiden anderen Standorte. Insgesamt beschäftigt das Apotheker-Ehepaar 30 Mitarbeiter. Durch die Zusammenlegung sei eine dauerhafte, verlässliche und qualifizierte Versorgung der Kunden gewährleistet.

"Die Kunden werden ihre gewohnte Apotheke zwar vermissen, aber es ist doch sichergestellt, dass sie an den beiden anderen Standorten weiterhin vertrauten Gesichtern begegnen", stellt Rudolf Friesenhahn heraus. Und auch die Wege sind nicht weit: Zwischen der Stadt-Apotheke und der Apotheke am Musterplatz liegen gerade einmal gut einhundert Meter.

Buchens älteste Apotheke schließt zwar, mit den dann noch vier Apotheken in der Kernstadt und einer in Hettingen ist die Versorgung aber immer noch gut. Und auch was das Stadtbild angeht, gibt es eine erfreuliche Botschaft: Auch wenn die Nachnutzung noch offen ist, soll das ortsbildprägende Gebäude weiterhin ein Hingucker bleiben. "Wir möchten die Tradition, den geschmückten Weihnachtsbaum und die närrischen Schaufenster, solange es uns möglich ist, fortführen", verspricht Doris Friesenhahn.