Von Philipp Weber

Weinheim. Ein 14 Jahre alter Junge ist am Mittwoch vor einer Woche infolge eines tragischen E-Scooter-Unfalls verstorben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Das Polizeipräsidium Mannheim habe aus Pietätsgründen von einer Presseerklärung abgesehen, erklärte der Beamte. Doch das furchtbare Unglück hat sich in Weinheim inzwischen