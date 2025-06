Neckargemünd. (cm) Ein Mann ist am Dienstagnachmittag am Stadttor zusammengebrochen und verstorben. Dies teilte die Polizei am Mittwoch auf RNZ-Anfrage mit.

"Es handelte sich um einen natürlichen Tod und nicht um einen Unfall", sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei vorerkrankt gewesen. Kurz vor 18 Uhr eilten Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei nach einem Notruf zum Stadttor in der Hauptstraße.

Ort des Geschehens

Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst bei einem "medizinischen Notfall", wie es hieß. Durch die Sperrung entstand ein langer Stau, in dem auch ein Linienbus feststeckte. Die Feuerwehr brachte die Fahrgäste mit ihren Mannschaftstransportfahrzeugen als "Shuttledienst" bis nach Dilsberg.