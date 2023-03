Buchen. (pol) In der Nacht auf Samstag brachen Unbekannte in das Möbelgeschäft "Möbel-AS" in der Daimlerstraße ein. Die Unbekannten begaben sich laut Polizei zwischen 19 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag über eine aufgehebelte Nebentür in das Gebäude und öffneten dort gewaltsam einen tragbaren Tresor.

Darin fanden die unbekannten Täter einen Schlüssel für einen weiteren Tresor. In