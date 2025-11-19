Buchen. (rüb) Ungewollt wurden der Buchener Blecker und die hiesige Fastnachtstradition am Dienstagabend einem Millionenpublikum bekannt: Moderator Sebastian Pufpaff nahm in der Pro7-Sendung "TV Total" einen SWR-Beitrag zur Buchener Fastnachtseröffnung am 11.11. aufs Korn – und hier vor allem die Szene, als die Mitglieder des Großen Rats dem Blecker die Ehre erweisen

Dass der Bleckerkuss für Außenstehende seltsam erscheinen mag, ist klar. Und dass sich der TV-Komiker nicht für die Hintergründe interessiert – die Figur erinnert an ein historisch verbürgtes Ereignis, die erfolglose Belagerung der Stadt im 14. Jahrhundert – ist auch nachvollziehbar. Aber etwas Geistreicheres hätte ihm schon einfallen können. In Sachen Humor sind die Buchener Fastnachter ihm auf jeden Fall voraus ...

Info: Im Video geht es ab Minute 6.40 um den Blecker.