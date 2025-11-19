Mittwoch, 19. November 2025

Der Blecker wurde bei "TV Total" auf die Schippe genommen

Die Buchener Tradition zum 11.11. wurde von Moderator Sebastian Pufpaff einem Millionen-Publikum präsentiert.

19.11.2025 UPDATE: 19.11.2025 13:00 Uhr 28 Sekunden
Komiker Sebastian Pufpaff nahm in „TV Total“ den Blecker aufs Korn. Screenshot: rüb

Buchen. (rüb) Ungewollt wurden der Buchener Blecker und die hiesige Fastnachtstradition am Dienstagabend einem Millionenpublikum bekannt: Moderator Sebastian Pufpaff nahm in der Pro7-Sendung "TV Total" einen SWR-Beitrag zur Buchener Fastnachtseröffnung am 11.11. aufs Korn – und hier vor allem die Szene, als die Mitglieder des Großen Rats dem Blecker die Ehre erweisen

Dass der Bleckerkuss für Außenstehende seltsam erscheinen mag, ist klar. Und dass sich der TV-Komiker nicht für die Hintergründe interessiert – die Figur erinnert an ein historisch verbürgtes Ereignis, die erfolglose Belagerung der Stadt im 14. Jahrhundert – ist auch nachvollziehbar. Aber etwas Geistreicheres hätte ihm schon einfallen können. In Sachen Humor sind die Buchener Fastnachter ihm auf jeden Fall voraus ...

Buchen: Die Narren sind erwacht

Info: Im Video geht es ab Minute 6.40 um den Blecker.

Rüdiger Busch
