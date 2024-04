Buchen. (tra) Buchen zeigt am 20. April gemeinsam mit "Herz statt Hetze" bei einer bunten Demo klare Kante gegen Rechtsextremismus. Im Jahresverlauf werden zudem weitere interessante Veranstaltungen angeboten, die Alexander Weinlein und Markus Dosch im Gespräch mit der RNZ vorstellen.

Die Gefahr Cybermobbing

Für viele Kinder und Jugendliche gehören Hass und Mobbing im Internet zum traurigen Alltag. Mit einer Schulthemenwoche rund um das wichtige Thema Cybermobbing will "Herz statt Hetze" Schüler ab der sechsten Klasse erreichen und sensibilisieren.

Vom 15. bis 19. April wird Autor Norman Wolf, der bereits bei der letzten Schulthemenwoche zu Gast war, an zehn Schulen im Mittelbereich Buchen den Schülern sein neues Buch "Wenn der Blick aufs Handy zur Qual wird" vorstellen und mit den Schülern darüber sprechen, wie sie Hass und Mobbing im Netz entgegentreten und sich selbst schützen können.

Der 1993 geborene Autor studierte Psychologie und hat als Jugendlicher selbst Mobbing erlitten. Sein Credo: "Du stehst Hass im Netz nicht machtlos gegenüber". Alexander Weinlein und Markus Dosch unterstreichen: "Wir sehen in dem Phänomen der Ausgrenzung, des Ghostens und des Cybermobbings eine Entwicklung, der man mit Aufklärung, Hilfestellung und Gesprächen entgegentreten kann und muss."

Themenabend "Cybergrooming"

Das Internet ist für Jugendliche essenzieller Erfahrungsraum und natürliche Umgebung, die jedoch auch spezifische Gefahren mit sich bringt: Beim öffentlichen Themenabend "Cybergrooming: sexuelle Gewalt in digitalen Räumen", der am Mittwoch, 17. April, ab 19 Uhr im Atrium des Burghardt-Gymnasiums Buchen stattfindet, gibt Rebecca Michl-Krauß, Referentin für Medienkompetenz bei der EU-Initiative "Klicksafe", einen Einblick in das Thema digitale sexuelle Gewalt mit Fokus auf "Cybergrooming".

"Cybergrooming" bezeichnet die Anbahnung sexueller Kontakte mit Kindern und Jugendlichen. Wie können Eltern ihre Kinder schützen? Darüber klärt Rebecca Michl-Krauß auf. Die Veranstaltung ist für Erwachsene konzipiert. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist im Sekretariat des BGB, Tel. 06281/52880, möglich.

Buchen feiert "grenzenlos"

"Herz statt Hetze" wird die Stadt Buchen bei der Planung und Durchführung von "Buchen feiert grenzenlos", dem großen Abschlussfest zum Stadtjubiläum, das am 27. und 28. Juli auf der "Alla Hopp!"-Anlage steigen wird, unterstützen. ",50 Jahre Buchen feiert grenzenlos‘ wird ein buntes, farbenfrohes, fröhliches und gemeinsames Fest der Bürgerinnen und Bürger Buchens sein, das dem Grenzenlos-Festival ähneln wird", so Dosch und Weinlein.

Auf die Besucher warten zwei Tage voller Musik, Tanz, Kapellen und bunte Stände. Die Ortsteile werden sich präsentieren, ein ökumenischer Gottesdienst ist geplant, und bei einem Contest werden die Skater zeigen, was sie können.

Die lange Nacht der Demokratie

Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit, am Mittwoch, 2. Oktober, wird es in Baden-Württemberg zum ersten Mal eine landesweite "Lange Nacht der Demokratie" geben. In der "Langen Nacht der Demokratie" soll in Städten und Dörfern in vielfältigsten Formaten über Demokratie diskutiert, philosophiert und gestritten werden. "Herz statt Hetze" plant eine Podiumsdiskussion.

Gedenken im November

Im November ist in Walldürn eine Gedenkveranstaltung geplant: Vor 90 Jahren, also 1934, wurde Hitler durch Volksabstimmung zum "Führer und Reichskanzler" bestätigt. Es ist ein Kerzenschein-Umzug zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus mit anschließendem Vortrag und Fragerunde geplant. Das Datum steht noch nicht fest.