Buchen. (adb) "Startklar!" – so heißt ein bemerkenswertes Wohnangebot des DRK-Kreisverbands Buchen im einstigen "Röhrenbrunnen", das am Sonntag vorgestellt wurde. "Zielgruppe sind junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren, die noch Unterstützung auf ihrem Weg in ein eigenständiges Leben brauchen. Bereits diese Woche ziehen die ersten drei bis vier Bewohner ein", erklärte Kreisgeschäftsführer