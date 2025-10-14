Dienstag, 14. Oktober 2025

DRK eröffnete neues Wohnangebot für junge Erwachsene

"Startklar" in das eigenständige Leben: Die ersten Bewohner ziehen in dieser Woche ein.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Sigrun und Gottfried Burger, die früheren Eigentümer des Gebäudes, schauten sich die Räumlichkeiten an. Foto: Adrian Brosch

Buchen. (adb) "Startklar!" – so heißt ein bemerkenswertes Wohnangebot des DRK-Kreisverbands Buchen im einstigen "Röhrenbrunnen", das am Sonntag vorgestellt wurde. "Zielgruppe sind junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren, die noch Unterstützung auf ihrem Weg in ein eigenständiges Leben brauchen. Bereits diese Woche ziehen die ersten drei bis vier Bewohner ein", erklärte Kreisgeschäftsführer

