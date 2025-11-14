Besuch im "BabyBeach" ist wie "ein Kurzurlaub am Meer"
Sabine und Paul Schilling haben ihren Laden eröffnet. Besucher können hier ganz ungezwungen inhalieren und etwas für ihre Gesundheit tun.
Buchen. (dany) "Wie ein Kurzurlaub am Meer", schwärmt Sabine Schilling und öffnet lachend die Tür zum riesigen Salzkasten aus Himalayasalz. Zusammen mit ihrem Mann Paul hat sie in der Präsident-Wittemann-Straße 5 in Buchen den "BabyBeach" eröffnet. Kleine und große Besucher können hier ganz ungezwungen inhalieren und etwas für ihre Gesundheit tun.
Der "Salzkasten" ist ein ganz