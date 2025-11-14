Freitag, 14. November 2025

zurück
Plus Buchen

Besuch im "BabyBeach" ist wie "ein Kurzurlaub am Meer"

Sabine und Paul Schilling haben ihren Laden eröffnet. Besucher können hier ganz ungezwungen inhalieren und etwas für ihre Gesundheit tun.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Sabine und Paul Schilling haben in Buchen in der Präsident-Wittemann-Straße 5 den „BabyBeach“ eröffnet. Im Salzspielzimmer können Kinder dort ungezwungen inhalieren und sind dabei beschäftigt. Ganz nebenbei tun sie etwas für ihre Gesundheit. Foto: Daniela Käflein

Buchen. (dany) "Wie ein Kurzurlaub am Meer", schwärmt Sabine Schilling und öffnet lachend die Tür zum riesigen Salzkasten aus Himalayasalz. Zusammen mit ihrem Mann Paul hat sie in der Präsident-Wittemann-Straße 5 in Buchen den "BabyBeach" eröffnet. Kleine und große Besucher können hier ganz ungezwungen inhalieren und etwas für ihre Gesundheit tun.

Der "Salzkasten" ist ein ganz

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Daniela Käflein
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.