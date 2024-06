Von Rüdiger Busch

Buchen. Der Zustrom war beeindruckend: Unzählige Menschen aus der gesamten Region nahmen am Sonntag die Gelegenheit wahr, einen Blick hinter die Kulissen der Neckar-Odenwald-Kliniken zu werfen und sich über die große Bandbreite an medizinischen Angeboten und Leistungen zu informieren. Der Tag der offenen Tür am Standort Buchen war beste Werbung für die Kliniken und die rund 1000 Menschen, die hier – zum Wohle der Bevölkerung – Tag für Tag ihr Bestes geben.

"Wir möchten heute zeigen, was unser Krankenhaus so besonders macht", unterstrich Geschäftsführer Harald Löffler in seiner Begrüßung, "und wir geben Einblicke in Bereiche, die den Menschen für gewöhnlich nicht zugänglich sind." Löffler zeigte sich stolz auf die modernen und hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen der Kliniken und versprach potenziellen Patienten: "Sie sind bei uns in den besten Händen!" Der Geschäftsführer dankte wie später auch sein Kollege Frank Hehn dem Orga-Team des Tages und allen Helfern, stellvertretend den beiden Hauptverantwortlichen Sigrun Ruck und Elisabeth Fröhling, sowie der eigens für den Tag der offenen Tür gegründeten Klinik-Combo, welche die feierliche Eröffnung schwungvoll umrahmte.

"Wohnortnah, hoch kompetent und mit ganz viel menschlicher Zuwendung": So beschrieb der Aufsichtsratsvorsitzende, Landrat Dr. Achim Brötel, "seine" Kliniken und ging auf die Krankenhausreform ein: "Es geht hier um Menschen und nicht nur um Zahlen." Wenn Minister Lauterbach angeblich überzählige Krankenhäuser schließen möchte, dann müsse er auch die Antwort darauf geben, wer diese Menschen künftig medizinisch versorgen soll. Mit 478 Betten pro 100.000 Einwohner habe Baden-Württemberg die bundesweit geringste Bettendichte, und der Neckar-Odenwald-Kreis liege noch einmal deutlich darunter. Eine Krankenhausreform sei überfällig, betonte der Landrat, aber keine, die als Experiment mit offenem Ausgang konzipiert sei.

"Wir haben in der Pandemie erlebt, wie wichtig Kliniken vor Ort sind", sagte Bundestagsabgeordnete Nina Warken. Der vom Gesundheitsminister eingeschlagene Weg sei der falsche: Stattdessen müssten Bund, Länder und die Kommunen an einem Strang ziehen, um die bewährten Strukturen der medizinischen Versorgung – gerade im ländlichen Raum – zu bewahren. "Deshalb werden wir alles tun, um die Reform, wie sie jetzt vorgesehen ist, zu stoppen", versprach sie.

"Wir müssen laut und deutlich auf die Unverzichtbarkeit der Kliniken vor Ort hinweisen", unterstrich Bürgermeister Roland Burger. Der Tag der offenen Tür zeichne ein buntes Bild der Kliniken und demonstriere ihre Leistungsfähigkeit sowie das hohe medizinische und pflegerische Niveau.

Beim Rundgang durch das Haus überzeugten sich die Ehrengäste und den ganzen Tag über die zahlreichen Besucher an mehr als 50 Ständen vom vielfältigen Angebot der Kliniken und weiterer Gesundheitsdienstleister. Neben reichlich Informationen war auch für Unterhaltung für Groß und Klein sowie für das leibliche Wohl gesorgt. Zu den Höhepunkten zählten die beiden Rettungsübungen von Feuerwehr und DRK, der zahlreiche Besucher beiwohnten.