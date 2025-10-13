Buchen. (jam) "Misst man den Erfolg in lachenden Gesichtern, sind wir alle Sieger", merkt ein etwas außer Atem geratener Dr. Harald Genzwürker inmitten einer jubelnden Zuschauerschar in der Vorstadtstraße an. Tatsächlich war bei der dritten Auflage des Buchener Aktivsonntags beste Stimmung vorprogrammiert.

Der "Rennarzt" und Gemeinderatsrennbettenanschieber hatte sogar noch nach der