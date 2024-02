Buchen/Stuttgart. (rüb) Neue Wege beschreiten und dabei an einem Strang ziehen: Auf diese Weise hat die Stadt Buchen die Arbeitsabläufe im städtischen Bauhof mit Erfolg digitalisiert. Dafür wurde die Stadt am Donnerstag in Stuttgart in der Kategorie "Digitalisierung und Innovation" mit dem zweiten Preis beim "Staatsanzeiger Award" ausgezeichnet.

Die große Halle im alten Schloss in