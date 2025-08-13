Mittwoch, 13. August 2025

BGV unterstützt die Arbeit der Feuerwehr

Spendenübergabe in Buchen: Die Freiwillige Feuerwehr freut sich über eine neue Tragkraftspritze im Wert von 18.000 Euro.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 10:15 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
Im beisein zahlreicher Gäste überreichte Vorstandsmitglied Dr. Philipp Lechner on der Versicherungsgruppe BGV der Buchener Feuerwehr eine neue Tragkraftspritze. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Ihr Einsatz für die Allgemeinheit ist aller Ehren wert: Richten Sie das auch Ihren Kameraden aus", sagte Dr. Philipp Lechner, Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe BGV (Badische Versicherungen), am Dienstagnachmittag in der Buchener Feuerwache zu den versammelten Floriansjüngern. Der Gast aus Karlsruhe hatte aber nicht nur ein dickes Lob für die Feuerwehr im Gepäck, sondern

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
