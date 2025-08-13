BGV unterstützt die Arbeit der Feuerwehr
Spendenübergabe in Buchen: Die Freiwillige Feuerwehr freut sich über eine neue Tragkraftspritze im Wert von 18.000 Euro.
Buchen. (rüb) "Ihr Einsatz für die Allgemeinheit ist aller Ehren wert: Richten Sie das auch Ihren Kameraden aus", sagte Dr. Philipp Lechner, Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe BGV (Badische Versicherungen), am Dienstagnachmittag in der Buchener Feuerwache zu den versammelten Floriansjüngern. Der Gast aus Karlsruhe hatte aber nicht nur ein dickes Lob für die Feuerwehr im Gepäck, sondern
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+