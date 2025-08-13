Buchen. (rüb) "Ihr Einsatz für die Allgemeinheit ist aller Ehren wert: Richten Sie das auch Ihren Kameraden aus", sagte Dr. Philipp Lechner, Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe BGV (Badische Versicherungen), am Dienstagnachmittag in der Buchener Feuerwache zu den versammelten Floriansjüngern. Der Gast aus Karlsruhe hatte aber nicht nur ein dickes Lob für die Feuerwehr im Gepäck, sondern

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote