Dienstag, 14. Oktober 2025

Auf der gesperrten B27 geht es richtig "heiß" her

Zwischen Buchen-Mitte und Buchen-Nord hat der Asphalteinbau begonnen. Der zweite Bauabschnitt startet am Montag.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 23 Sekunden
Mit zwei parallel laufenden Fertigern wird am Montag auf der B27 die sechs Zentimeter dicke Asphalt-Binderschicht eingebaut. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Die beiden Fertiger schaffen rund 200 Meter in der Stunde", erklärt Otto Kern. Der Diplom-Bauingenieur betreut die Deckensanierung der B27 im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe als Projektleiter. Gemeinsam mit Bauaufseher Volker Ruzek macht er sich am Montag ein Bild vom Fortgang der Arbeiten zwischen den Auffahrten Buchen-Mitte und Buchen-Nord. Die wichtige Nachricht

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
