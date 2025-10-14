Buchen. (rüb) "Die beiden Fertiger schaffen rund 200 Meter in der Stunde", erklärt Otto Kern. Der Diplom-Bauingenieur betreut die Deckensanierung der B27 im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe als Projektleiter. Gemeinsam mit Bauaufseher Volker Ruzek macht er sich am Montag ein Bild vom Fortgang der Arbeiten zwischen den Auffahrten Buchen-Mitte und Buchen-Nord. Die wichtige Nachricht