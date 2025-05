Buchen. (rüb) Angesichts der angespannten Parksituation rund um die Schulen hatte der Gemeinderat vor einem Jahr die Schaffung weiterer Stellplätze beschlossen. Nun geht es an die Umsetzung. So wird der Parkplatz in der Bödigheimer Straße neu gestaltet und erweitert. Geplant sind zwei Reihen von Stellplätzen mit einer Fahrspur in der Mitte.

Dadurch erhöht sich die Zahl von 18 auf 35