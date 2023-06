Hardheim-Gerichtstetten. (pm) Der Gemüsebetrieb Heilig arbeitet nach den Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft, um Humus und Bodenfruchtbarkeit aufzubauen. Der Kooperationspartner Kubach Speisepilze hat 30 Jahre Erfahrung mit zehn Sorten bio-zertifizierten Edelpilzen. Einblicke in beides erhalten Interessierte beim genussvollen Brunch auf dem Bauernhof, den der Naturpark Neckartal-Odenwald am Sonntag, 6. August, von 10 bis 14 Uhr auf dem Gerichtstetter Hof sowie bei der Nudelstube Bender in Auerbach und dem Hofgut Robern anbietet.

Nachdem der erste Hunger mit einem üppigen Frühstücksbuffet gestillt ist, erfahren die Gäste bei einer Hofführung alles, was sie über die moderne Landwirtschaft wissen wollen: Wie werden Grundnahrungsmittel angebaut, wie werden die hofeigenen Produkte produziert, was ist eine Solawi, und wie trägt die kleinbäuerliche Landwirtschaft zur Pflege der Kulturlandschaft bei? "Das gesammelte Wissen und die Einblicke in den landwirtschaftlichen Betrieb machen erneut Appetit und liefern bestimmt ausreichend Gesprächsstoff beim anschließenden Mittagsbuffet mit warmen Leckereien", merkt Emely Meister aus dem Projektmanagement Nachhaltige Regionalentwicklung an.

Die angebotenen Spezialitäten stammen so weit wie möglich von den Betrieben selbst: Gemüse aus eigenem Anbau, selbstgebackenes Brot, eingekochte Fruchtaufstriche, Nudeln aus der eigenen Nudelstube, Hausmacher Wurst, Eier frisch vom Hof und vieles mehr. "Die qualitätvollen und 100 Prozent regionalen Produkte werden in ihrer Vielfalt gewiss allen Gästen große Gaumenfreuden bereiten", ist Meister überzeugt.

Der Hof Heilig bietet unter anderem heimische Streuobstsäfte, Backwaren, herzhaften und süßen Belag, Salate der Saison, Kartoffelgratin, hausgemachte Pommes, Pilzpfanne, Pilzmaultaschen und Grillgemüse. Zum Programm zählen eine Führung durch die Pilzzucht, ein Bauernhofquiz, Info- und Spielstationen sowie die Möglichkeiten, Kartoffeln zu ernten, Holzstämme mit Shiitakebrut zu beimpfen und Kartoffelstempel zu basteln. Weitere Informationen gibt es unter www.naturpark-neckartal-odenwald.de im Internet. Anmeldungen sind direkt bei den Höfen möglich.

> Beim Hof Heilig in Gerichtstetten: www.hof-heilig.de und www.kubach-speisepilze.de; Tel. 06296/9294017; E-Mail (hallo@hof-heilig.de).

> Bei der Nudelstube Bender in Auerbach: www.nudelstube-bender.de; Tel. 06293/929361; E-Mail (nudelstube @web.de).

> Biobetrieb Hofgut Robern: www.hofgut-robern.com; Tel. 0171/8835066; E-Mail (petra@werk-statt-plan.de).