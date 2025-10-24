Von Rüdiger Busch

Bödigheim. "Es ist ein spannendes Projekt", sagt Falk Schell, und sein Mitschüler Till Simon ergänzt: "Wir haben die Chance, unseren Beitrag zu leisten, damit eine gefährdete Schmetterlingsart bei uns in der Region überlebt." Die beiden Elftklässler sind in der Indoor-Farming-AG des Burghardt-Gymnasiums Buchen aktiv, die sich eines ganz besonderen