Freitag, 24. Oktober 2025

zurück
Plus Bödigheim

So wollen Schüler einen seltenen Schmetterling schützen

Indoor-Farming-AG des Burghardt-Gymnasiums Buchen unterstützt das Regierungspräsidium Karlsruhe beim Artenschutz.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 54 Sekunden
Die Schüler sammelten am Donnerstag bereits die Samen (oben) und starteten erste Anzuchtversuche (links). Amelie Pfeiffer (u.) hatte die seltene Pflanze vor knapp 30 Jahren auf ihrem Hof entdeckt.

Von Rüdiger Busch

Bödigheim. "Es ist ein spannendes Projekt", sagt Falk Schell, und sein Mitschüler Till Simon ergänzt: "Wir haben die Chance, unseren Beitrag zu leisten, damit eine gefährdete Schmetterlingsart bei uns in der Region überlebt." Die beiden Elftklässler sind in der Indoor-Farming-AG des Burghardt-Gymnasiums Buchen aktiv, die sich eines ganz besonderen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.