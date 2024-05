Von Stephanie Kern

Binau. Es war eine besondere Gemeinderatssitzung am Montagabend in Binau: Für den ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Ludwig war es wahrscheinlich die letzte Sitzung am Kopf des Tischs – am Freitag wird dort Dominik Kircher als Bürgermeister verpflichtet.

Und auch Alt-Bürgermeister Peter Keller hatte am Montag seinen letzten Tag im