Von Ursula Brinkmann

Billigheim. Nicht auf der Tagesordnung und doch das Hauptthema der Gemeinderatssitzung im Alten Billigheimer Rathaus: der Kindergarten St. Katharina im Ortsteil Katzental. Er ist in katholischer Trägerschaft, und die scheint das Problem zu sein. So jedenfalls äußerten sich einige Zuhörerinnen und Zuhörer am Anfang der Sitzung, die der Bürgerschaft die